La llegada de migrantes se desploma un 72,1% en Canarias en lo que va de año, hasta 3.018 personas

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -
La llegada de migrantes a Canarias en patera o cayuco entre el 1 de enero y el 15 de mayo se ha desplomado un 72,1% en Canarias con respecto al mismo mes del año anterior, hasta quedarse en un total de 3.018 personas --frente a 10.822--, según datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.
Los migrantes llegaron a bordo de 36 embarcaciones frente a las 175 del mismo periodo del ejercicio anterior.
En total España recibió la llegada de 6.782 migrantes, un 52,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 14.203, mientras que han aumentado un 246,3% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.265 personas.
En total, el informe señala que 9.047 personas han llegado a España en estos primeros meses del año tanto por vía marítima como terrestre de forma irregular, un 39,1% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron un total de 14.857.
De ellos, 6.782 han arribado por vía marítima, la mitad que en los mismos meses del año anterior y lo han hecho a bordo de 233 pateras (frente a las 382 de 2025).
En Baleares las llegadas han pasado de 1.591 a 1.535, un 3,5% menos.
Mientras, ha aumentado un 24,3% el número de migrantes llegados por mar a la Península, que han pasado de 1.786 a mediados de mayo de 2025 a 2.220 en el mismo periodo de 2026.
Además, el informe refleja que no ha llegado ningún migrante por vía marítima a Ceuta (frente a los 3 del año pasado) y 9 han arribado a Melilla (frente al único migrante que llegó en los mismos meses de 2025).
Por vía terrestre, se han incrementado un 246,3% las llegadas tanto a Ceuta como a Melilla, pasando de 654 a 2.265 personas.
En concreto, un total de 2.187 migrantes han entrado a Ceuta por esta vía, un 265,7% más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 598) y 78 migrantes han llegado por vía terrestre a Melilla, un 39,3% más que el año anterior, cuando se registraron un total de 56.