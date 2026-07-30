Llegan a El Hierro 54 personas migrantes a bordo de un cayuco localizado a una milla al sur de La Restinga

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VALVERDE (EL HIERRO), 30 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado este jueves un cayuco con 54 personas migrantes a bordo a una milla al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro.

Una vez detectada la embarcación irregular, la salvamar Navia, con el apoyo de la salvamar Dipdha, localizó y asistió al cayuco, que fue remolcado hasta el puerto herreño, según ha informado el organismo estatal.

Entre las 54 personas migrantes, todas ellas de origen subsahariano, se encontraban 48 hombres y seis mujeres, que fueron atendidas por el dispositivo sanitario y los cuerpos de seguridad presentes en la zona.