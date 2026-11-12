Llegan a El Hierro más de 274 personas migrantes a bordo de tres embarcaciones en las últimas horas

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 12 (EUROPA PRESS)

Unas 274 personas han arribado al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, a bordo de tres embarcaciones desde la tarde de ayer hasta el mediodía de este jueves, según ha informado Salvamento a los medios.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Salvamento en Tenerife coordinó, a las 18.00 horas de este miércoles, el rescate de 203 personas a bordo de un cayuco. La Salvamar Acrux y la Salvamar Diphda salieron a su encuentro y auxiliaron y acompañaron hasta puerto a 55 y 148 personas, respectivamente, entre ellos 16 menores de edad.

Este jueves, a las 8.00 horas, la Salvamar Navia acompañó hasta La Restinga a 51 migrantes, 3 de ellos menores.

Más tarde, sobre las 12.00 horas, la Salvamar Acrux acompañó a una embarcación precaria con 75 personas migrantes a bordo, entre ellas ocho mejores y 15 menores de edad.