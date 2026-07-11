Llegan a la isla de Lanzarote ocho personas migrantes a bordo de un cayuco por sus propios medios

Archivo - Un cayuco, con unas 70 personas migrantes a bordo, a su llegada a la isla de Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de ocho personas migrantes han arribado en la madrugada de este sábado a la costa de Teguise, en Lanzarote, a bordo de un cayuco que arribó a la isla por sus propios medios.

Así lo informa a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno regional, que precisa que la llegada del cayuco se registró sobre la 1.00 horas de este sábado.

Una vez en tierra, los migrantes, entre los que figuraban siete hombres y una mujer, fueron atendidos por el personal de Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona.

Los migrantes arribaron a la isla en buen estado de salud, por lo que no se precisó de ningún traslado al Hospital.