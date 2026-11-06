Llegan este viernes a El Hierro más de 340 personas migrantes a bordo de tres cayucos

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VALVERDE (EL HIERRO), 6 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha procedido durante la madrugada este viernes a acompañar hasta el puerto de La Restinga (El Hierro) a tres cayucos con más de 340 personas migrantes a bordo.

La primera embarcación fue detectada a la 01.00 horas a unas 11 millas al sur de La Restinga. Así, el centro coordinador de Salvamento en Tenerife procedió*a movilizar a la salvamar Nadia, que salió al encuentro de la embarcación, en la que viajaban unas 174 personas migrantes, según informa a Europa Press el organismo estatal.

Más tarde, a las 04.42 horas, desembarcó el puerto de La Restinga una segunda embarcación irregular que, acompañada hasta la zona por la salvamar Mízar, fue detectada a unas 12 millas al sur de La Restinga.

Por el momento, no hay una estimación de cuántas personas migrantes viajarían en este cayuco.

Además, a las 5.42 horas, desembarcaron en La Restinga otras 166 personas a bordo de una tercera embarcación irregular que fue localizada navegando a 13 millas al sur y a cuyo encuentro acudió la salvamar Mízar.

MÁS DE 740 MIGRANTES ESTE JUEVES

Estas llegadas se suman a las registradas en la jornada de este jueves, cuando arribaron a las islas un total de 743 migrantes a bordo de siete embarcaciones irregulares.

Asimismo, en El Hierro, las salvamares Navia y Diphda localizaron y acompañaron hasta La Restinga a 3 cayucos con 99, 194 y 207 personas. Por su parte, a Arguineguín, en Gran Canaria, se trasladaron 73 y 39 personas de 2 embarcaciones por la Guardamar Urania y Salvamar Macondo.

También se detectaron avisos en La Gomera, donde la Salvamar Mízar rescató un cayuco con 80 personas, así como en Lanzarote, donde la Salvamar Al Nair resctaó a una embarcación con 51 personas migrantes a bordo.