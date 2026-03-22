Las lluvias de 'Therese' provocan el desprendimiento de una vía que conecta dos núcleos en La Gomera

Las lluvias de la borrasca 'Therese' provocan un desprendimiento en la vía que conecta Erque y Erquito (La Gomera) - AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha informado este domingo de la prohibición de acceso a la carretera que conecta con los núcleos de Erque y Erquito debido a un desprendimiento en la vía y a la inestabilidad del terreno tras las lluvias de la borrasca Therese.

Además, se advierte de incidencias por desprendimientos en distintos puntos del municipio y de la red insular, con especial afección en la zona de Epina, Macayo y los accesos a la costa de Vallehermoso y Alojera, así como en accesos a diferentes núcleos.

En un comunicado, el consistorio solicita a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de seguridad, limitando los desplazamientos a los estrictamente necesarios y actuando con la máxima prudencia ante la situación actual.