Localizan el cadáver de un hombre en una playa de Santa Cruz de Tenerife

Helicóptero del GES - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre ha sido localizado en la mañana de este miércoles en la playa de El Muerto, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El rescate se ha iniciado en torno a las 09.21 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por la localización de una persona sin signos aparentes de vida en una zona de rocas.

Efectivos del Consorcio de Bomberos desplazados al lugar solicitaron la intervención de un recurso aéreo, con la autorización de agentes de la Policía Nacional, dado que la zona era de difícil acceso.

Así, la dotación del helicóptero del GES recuperó a la víctima y la trasladó hasta el muelle de Añaza, donde efectivos del SUC certificaron su fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional instruyeron las diligencias correspondientes y los de la Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia.