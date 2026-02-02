Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en su vivienda de Arona (Tenerife) y detienen a un hombre

Archivo - Guardia Civil - EUROPA PRESS/MPT - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida de una mujer en su vivienda, ubicada en la zona de Costa del Silencio, en el municipio de Arona (Tenerife), y ya hay detenido un hombre.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, el cuerpo de la mujer fue localizado en la mañana de este domingo, 1 de febrero, con signos de violencia, si bien matizan que se descarta que sea un caso de violencia de género.

Tras la localización del cuerpo de la mujer, los agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de los hechos, un hombre.