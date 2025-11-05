Localizan a dos menores en Tenerife y los devuelven a su madre en un caso de posible sustracción parental

Un hombre detenido en Tenerife tras sustraer a sus hijos de la madre, que tiene la guarda - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Menores y Familia del Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado en Tenerife a dos menores de edad y los han devuelto a su madre en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que investigaba un posible caso de sustracción parental.

La actuación se inició después de que la madre, que tiene la guarda de los niños reconocida por una resolución judicial firme, denunciara que el padre se negaba a entregarlos pese a los requerimientos del juzgado.

Tras varias gestiones de investigación, los agentes localizaron a los menores en el domicilio paterno.

La intervención se desarrolló con especial sensibilidad y teniendo siempre como prioridad el bienestar de los niños, detalla la Policía Canaria en una nota.

Gracias a la mediación de los agentes de la Policía Canaria, el padre accedió a entregarlos de manera voluntaria, lo que permitió evitar cualquier situación de tensión o perjuicio emocional.

Una vez garantizada la protección de los menores, los agentes contactaron con la madre, que se desplazó de urgencia desde otra isla para recogerlos.

La entrega se realizó bajo supervisión policial y en condiciones de total seguridad.

Posteriormente, el padre fue detenido al constar una orden judicial de búsqueda, detención y personificación dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna.

Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y se informó tanto al juzgado que ordenó la intervención como a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.