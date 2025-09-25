Lope Afonso insta a "acertar" con la ordenación del Teide y apoya una tasa: "Si no hay conservación, pierde el encanto"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha instado este jueves a "acertar" con el modelo elegido para el Parque Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide con el fin de acabar con los "desórdenes" que se producen en algunos momentos.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha precisado que aún no hay una "concreción suficiente" hasta que se debata en el Patronato a final de mes pero ha señalado que los principios que inspiran el documento casarán con la idea de conservación del parque y la Ley de Parques Nacionales de España.

Ha insistido en que "el Teide es de todos" por lo que apela a alcanzar un "grado de consenso importante" por más que aún haya diferencias entre áreas del Cabildo.

En cuanto a la movilidad, por ejemplo, ha reconocido que se trabaja en un modelo parecido al del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) en el que existe un sistema de movilidad ordenada donde los visitantes dejan el coche en un aparcamiento y se suben a una guagua lanzadera.

En principio se barajan algunas ubicaciones para los aparcamientos, caso de El Portillo o Chío y el modelo se desarrollará en determinadas franjas horarias cuando hay más "congestión" en la llegada de visitantes --el resto del día habría libre tránsito por la carretera en principio--.

"Todo eso, insisto, requiere el estudio concienzudo que concilie el derecho a la visita libre con otros usos públicos y económicos que hay en el parque", ha señalado.

El vicepresidente también se ha mostrado partidario de cobrar alguna tasa vinculada a algún servicio y para ayudar a la conservación del parque nacional.

"Si no hay conservación, pierde el encanto. Si pierde el encanto, nadie va a querer volver al Parque Nacional", ha agregado.