Lopesan admite que Anfi les ha abierto la puerta a un modelo alternativo "muy rentable"

El director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz, la directora general de Philip Morris Canarias, Ana Quintanilla, y el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, durante el encuentro informativo Philip M - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha admitido este jueves que la absorción del Grupo Anfi les ha abierto la puerta a un modelo alternativo "muy rentable", que "es muy seguro" y que genera economías "interesantes".

"Anfi nos ha abierto una puerta a que hay un modelo alternativo que es muy rentable, que es muy seguro y que, desde luego, deja bastante en el territorio. Es un modelo que genera economías interesantes en el territorio y muy estable, por lo tanto, no nos planteamos cambiar Anfi a otro modelo", expuso durante un encuentro de Europa Press Canarias bajo el título 'Transformación de las Industrias'.

En este encuentro también estuvo la directora general de Philip Morris Canarias, Anna Quintanilla, y el director de Sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, Ignacio Muñoz.

Alba señaló que Anfi "es un modelo bastante distinto" al que tenía Lopesan, el modelo de timeshare, pero "ya es parte del grupo y está dentro del día a día", por lo que ahora se plantea si realmente deberían "profundizar más en ese modelo y evaluar esas opciones".