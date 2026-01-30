Loro Parque anuncia una reestructuración corporativa para "reforzar" su carácter familiar y proyectos de futuro - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque ha anunciado este viernes la reestructuración de su grupo empresarial, acción con la que comienza 2026 con el objetivo de "reforzar" su carácter familiar y adaptar su estructura a los proyectos estratégicos previstos para los próximos años.

"Después de 20 años con la compañía, nuestro apreciado abogado y compañero, don Jaime Rodríguez Cie, ha llegado a la jubilación y se ha aprovechado de este momento para consolidar un modelo de gestión alineado con los valores fundacionales del grupo, aportando mayor cohesión, continuidad y capacidad de respuesta ante los retos futuros", ha informado el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, en una nota emitida a los medios.

El letrado Jaime Celso Rodríguez Cie ha desarrollado durante más de dos décadas una destacada labor al frente del área Jurídica del Grupo Loro Parque, tras una reconocida y extensa carrera profesional como abogado en la administración pública y en el sector privado.

Además, el grupo ha llevado a cabo nuevos nombramientos en el Consejo de Administración de varias de sus sociedades, con el refuerzo del enfoque familiar en la gobernanza corporativa. Entre ellos, destaca la incorporación de la nieta del fundador de la compañía, Cybell Buerbaum Kiessling, como consejera y secretaria al Consejo de Administración de Loro Parque S.A., y a otros órganos de dirección de sociedades del grupo, con responsabilidades que buscan garantizar la continuidad del proyecto empresarial a largo plazo.

La nueva consejera del grupo ha expresado públicamente su agradecimiento, así como su reconocimiento a Rodríguez Cie por su contribución "decisiva" al desarrollo del grupo.

"Jaime ha sido una figura clave en la consolidación y crecimiento del Grupo Loro Parque durante las últimas dos décadas. Su rigor profesional, su criterio jurídico y su compromiso personal han dejado una huella imborrable en nuestra organización", ha añadido.

Estos cambios, subraya el grupo empresarial, se enmarcarían en una estrategia "global" orientada a fortalecer la estructura corporativa, acompañar un crecimiento sostenible y consolidar un liderazgo internacional en turismo responsable, bienestar animal, conservación de la biodiversidad e innovación en experiencias de ocio.