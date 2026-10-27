Loro Parque concede a título póstumo su Premio Gorila al ornitólogo Thomas Arndt por su papel en dar a conocer los loros - Loro Parque

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque ha otorgado este martes su Premio Gorila 2025 a título póstumo a Thomas Arndt, ornitólogo, editor y uno de los grandes divulgadores del conocimiento sobre los loros, reconociendo el legado de su trabajo en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife.

La ceremonia, presidida por el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, contó también con la presencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; y el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling. El galardón fue recogido por René Wüst, que continúa una parte esencial del legado de Arndt al frente de la editorial Arndt Verlag, fundada por el homenajeado.

Wolfgang Kiessling dedicó su intervención a retratar la figura de un amigo de la casa durante más de cuatro décadas: “Hay personas que llaman la atención por sus grandes palabras. Y hay otras cuyas obras hablan por sí solas. Thomas Arndt pertenecía, sin duda, a este segundo grupo”.

El presidente de Loro Parque lo describió como un científico “modesto y reservado, cuya gran pasión fue siempre el fascinante mundo de los loros”, y recordó sus visitas, sus conferencias en los Congresos Internacionales de Papagayos de Loro Parque y sus conversaciones con los especialistas de la institución, “siempre una valiosa aportación”.

Kiessling subrayó que ambos compartían una convicción, la de que “el conocimiento científico, el cuidado responsable de los animales y la conservación de las especies deben ir siempre de la mano". "Porque solo podemos proteger eficazmente aquello que realmente conocemos y comprendemos”, incidió, para lamentar a continuación que Arndt ya no pudiera recibir el premio en persona.

“Nos entristece profundamente, sin embargo su legado permanece vivo: en sus investigaciones, en sus publicaciones y en todas aquellas personas a las que supo transmitir su pasión por estas fascinantes aves”, agregó. El presidente de Loro Parque se dirigió también a René Wüst para agradecerle su presencia: “Con este premio no solo reconocemos a un científico excepcional, sino también a una persona extraordinaria, modesta y discreta”.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, por su parte, vinculó el homenaje con la filosofía que guía a la entidad desde su creación en 1994: “Durante los 54 años de historia de Loro Parque hemos defendido una idea muy sencilla: para proteger la naturaleza, primero tenemos que conocerla”.

En este contexto recordó que la Fundación ha contribuido a salvar de la extinción a 18 especies y ha participado en más de 300 proyectos de conservación en 56 países, con la colaboración de 91 instituciones científicas, y que su compromiso con la biodiversidad alcanza ya los 32 millones de dólares.

Christoph Kiessling destacó asimismo el éxito del XI Congreso Internacional de Papagayos, celebrado en Tenerife el pasado mes de septiembre, que reunió a más de 800 participantes de 57 países y del que Arndt fue colaborador habitual. “Personas como él nos recuerdan que la conservación también se construye con los conocimientos que compartimos. Su contribución permanece más allá de su vida y continúa inspirando el trabajo de nuevas generaciones”, señaló.

El director científico de Loro Parque Fundación y vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Rafael Zamora, aportó el testimonio más cercano al recordar cómo conoció a Arndt en Tenerife, cuando el ornitólogo visitaba regularmente Loro Parque para fotografiar especies poco conocidas. “Había creado la enciclopedia fotográfica de loros del mundo; era la única referencia completa donde podías consultar visualmente más de 300 especies y sus subespecies”, recordó.

“Biología hecha en Canarias, gracias a la sinergia de investigadores de cualquier parte del mundo que han coincidido aquí, gracias a Loro Parque y Loro Parque Fundación”, concluyó Zamora, que cerró su intervención con un agradecimiento: “Querido Thomas Arndt, eternamente, muchas gracias”.

ARNDT COMBINÓ INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONSERVACIÓN

Thomas Arndt, especialista en papagayos neotropicales y asiáticos, desarrolló una destacada trayectoria que combinó investigación, divulgación y participación en proyectos internacionales de conservación. En 1986 asumió la coordinación del programa dedicado al guacamayo de Spix de la Sociedad Zoológica para la Protección de Especies y Poblaciones (ZGAP), proyecto en el que Loro Parque Fundación ya tenía un papel fundamental. En 1989 fue miembro fundador del Fondo para Papagayos Amenazados (FbP) y, entre 1998 y 2017, formó parte del patronato de la Strunden Papageien Stiftung (SPS). Su compromiso fue reconocido en 2014 con el Premio de Conservación de Especies del FbP.

Su labor tuvo también una importante dimensión internacional. Como asesor permanente de Burung Indonesia, organización perteneciente a la red BirdLife International, participó en la planificación, puesta en marcha y gestión de espacios naturales protegidos en Halmahera y Sumba, en Indonesia, así como en el desarrollo de programas de educación ambiental. Paralelamente, como fundador de Arndt Verlag, impulsó la publicación de numerosas obras especializadas sobre papagayos, desde sus primeros libros en 1986 hasta su participación en el tercer volumen del Kompendium der Papageienkunde. Fue editor de la revista PAPAGEIEN entre 1988 y 2020 y del WP-Magazin entre 1995 y 2020, contribuyendo durante décadas a la difusión del conocimiento científico sobre estas aves.

El Premio Gorila, creado en 2003 por iniciativa de Wolfgang Kiessling, distingue a personalidades e instituciones con trayectorias sobresalientes en la protección del medioambiente, la biodiversidad y el bienestar animal, así como a quienes han sabido tender puentes entre la conservación de la naturaleza y el mundo empresarial. Con este reconocimiento póstumo, Loro Parque pone en valor el legado de Thomas Arndt y reafirma su compromiso con la ciencia, la educación y la conservación de especies amenazadas, principios que también guían la labor de Loro Parque Fundación en todo el mundo.