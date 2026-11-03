Loro Parque fortalece en la WTM sus vínculos con el mercado británico y resalta sus reconocimientos internacionales

El Grupo Loro Parque en la World Travel Market - CEDIDO POR LORO PARQUE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Loro Parque ha acudido a la World Travel Market (WTM) de Londres con el objetivo de fortalecer sus vínculos con el mercado británico presentando novedades en todos sus negocios y una nueva colección de reconocimientos internacionales que lo reafirman como uno de los referentes turísticos de Canarias.

Así lo ha informado la compañía, que añade que durante la cita pondrá de relieve los últimos avances de sus proyectos, caracterizados por la excelencia, la innovación y una apuesta constante por la calidad.

Entre las principales novedades destaca el nuevo galardón obtenido por el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden en los prestigiosos premios Condé Nast Johansens a las mejores suites, que en esta ocasión han reconocido la calidad de las habitaciones del alojamiento.

En cuanto al resto de los negocios de la compañía, Loro Parque (Tenerife) y Poema del Mar (Gran Canaria) han renovado sus certificaciones de bienestar animal otorgadas por Global Humane Society; Siam Park continúa cosechando reconocimientos internacionales; y Brunelli's ha vuelto a ser incluido en la prestigiosa Guía Michelin.

PREMIO BEST SUITE DE CONDÉ NAST JOHANSENS

Por su parte, Loro Parque ha destacado que el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha vuelto a situarse entre los establecimientos más destacados del panorama hotelero internacional tras recibir el premio Best Suite de Condé Nast Johansens, uno de los reconocimientos internacionales más relevantes dentro del segmento de hoteles y establecimientos de lujo.

Al respecto, el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha indicado que "detrás de este reconocimiento se encuentra el trabajo diario de un equipo comprometido con la hospitalidad, la atención personalizada y el cuidado de cada detalle".

"Desde los departamentos de Pisos y Recepción hasta Mantenimiento, Restauración, Reservas y el resto de las áreas del hotel, cada profesional contribuye a construir una experiencia coherente con la filosofía de un establecimiento cinco estrellas gran lujo", afirmó.

COMPROMISO CON EL BIENESTAR ANIMAL

Mientras, el Grupo ha resaltado que uno de sus principales hitos ha sido la recertificación de Loro Parque y Poema del Mar por parte de Global Humane Society, la mayor certificadora de bienestar animal del planeta, que acredita el cumplimiento de exigentes estándares de bienestar animal y refuerza la apuesta de ambos centros por la excelencia en el cuidado de las especies bajo su responsabilidad.

Además, Siam Park continúa entre los mejores parques del mundo con dos nuevos reconocimientos que ponen en valor la calidad de sus instalaciones y la experiencia que ofrece a sus visitantes.

El parque ha sido distinguido por decimoquinta vez con el European Star Award al Mejor Parque Acuático de Europa, uno de los reconocimientos más destacados del sector, otorgado por la publicación especializada Kirmes & Park Revue.

A este logro se suma el Traveller's Choice Best of the Best que lo sitúan entre el 1% de los mejores parques temáticos del mundo según Tripadvisor, una distinción basada en las valoraciones y experiencias de los propios visitantes.

BRUNELLI'S STEAKHOUSE, EN LA GUÍA MICHELIN

En cuanto a lla excelencia gastronómica del Grupo Loro Parque también vuelve a recibir el respaldo de una de las publicaciones más prestigiosas del panorama culinario internacional, ya que Brunelli's Steakhouse ha sido incluido por quinta vez en la Guía Michelin como restaurante recomendado, consolidando su posición como una de las propuestas gastronómicas de referencia en Tenerife.

Aquí, Kiessling ha comentado que "los reconocimientos que hemos recibido este año son el resultado del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los profesionales que forman parte del Grupo Loro Parque".

"Nuestra filosofía siempre ha sido apostar por la excelencia, la innovación y la mejora continua en cada uno de nuestros proyectos. Acudimos a la World Travel Market con el orgullo de seguir siendo un referente internacional y con la ilusión de continuar ofreciendo experiencias únicas a nuestros visitantes, contribuyendo al mismo tiempo al prestigio de Tenerife y de Canarias como destino turístico de primer nivel", concluyó.