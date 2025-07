Loro Parque Fundación registra por primera vez un 'beso' entre orcas salvajes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Loro Parque Fundación e investigadores noruegos han registrado por primera vez en la historia un comportamiento afiliativo entre orcas conocido como 'mordisqueo de lengua', un gesto social que hasta ahora solo se había observado en animales bajo cuidado humano.

La escena fue captada durante una expedición en los fiordos de Kvænangen, al norte de Noruega, cuando dos orcas adultas realizaron una interacción cara a cara que duró cerca de dos minutos.

Este tipo de contacto oral ha sido interpretado por expertos como una muestra de vínculo social entre individuos, especialmente juveniles, y refuerza la hipótesis de que las orcas comparten complejos patrones sociales tanto en libertad como bajo cuidado humano.

"El hecho de que este comportamiento se haya documentado ahora en la naturaleza, casi 50 años después de su primera descripción en un entorno zoológico, nos permite confirmar que se trata de una expresión natural del repertorio social de la especie", explica en una nota Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación y coautor del estudio publicado en la revista científica 'Oceans'.

Este trabajo se enmarca en el programa de investigación de Loro Parque Fundación sobre la etología de orcas, que combina observaciones en ambientes controlados con expediciones de campo.

La grabación subacuática ha sido clave para detectar este comportamiento sutil y profundamente social, cuya existencia en libertad había sido cuestionada por algunos sectores.

El descubrimiento también refuerza el valor científico de las poblaciones bajo cuidado humano como modelos de estudio para comprender el comportamiento natural de especies marinas altamente móviles y de difícil observación en el medio silvestre.

El artículo científico, titulado 'A Kiss from the Wild: Tongue Nibbling in Free-Ranging Killer Whales (Orcinus orca)', presenta la primera documentación de este tipo de interacción en orcas en libertad.

Este comportamiento, el 'mordisqueo de lengua', había sido descrito previamente solo en contextos zoológicos como Loro Parque, y se interpreta como una señal de afiliación y vínculo social.

EXPEDICIÓN DE BUCEO

La observación fue registrada gracias a una cámara submarina operada por participantes de una expedición de buceo en Noruega.

La secuencia, que puede verse en acceso abierto, muestra a dos orcas manteniendo un contacto frontal prolongado, con movimientos suaves de boca a boca, en una escena que coincide con las observaciones previas en animales bajo cuidado humano.

El estudio no solo compara el comportamiento en libertad y en entornos zoológicos, sino que también subraya la importancia de metodologías subacuáticas para registrar interacciones sociales que no son visibles desde la superficie.

Además, destaca el valor de la ciencia ciudadana, ya que las imágenes fueron obtenidas por buceadores recreativos y posteriormente validadas por investigadores especializados.

El 'mordisqueo de lengua', según los expertos, podría cumplir funciones similares a las de otras interacciones orales documentadas en cetáceos, como las belugas, y sugiere un mecanismo de cohesión social conservado evolutivamente.

La recurrencia del comportamiento en individuos con orígenes genéticos y geográficos distintos respalda su universalidad dentro de la especie.