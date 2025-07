Luz verde a la tramitación de la ley de ciencia con reproches a la falta de participación de la ULL y la ULPGC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles al inicio de la tramitación de la nueva ley de ciencia del archipiélago en medio de reproches de la oposición a la falta de participación de las universidades públicas canarias, si bien no han presentado enmiendas a la totalidad.

La consejera de Universidades, Cultura y Ciencia del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha dicho que la ciencia es un "motor de cambio" y la nueva ley va a permitir "fortalecer y coordinar" el sistema I+D+i de las islas y tener una "radiografía real del ecosistema".

Ha incidido en los incentivos fiscales y la simplificación administrativa de la nueva norma, el aumento de la inversión hasta el 3% del PIB en 2030 y el desarrollo del Plan Canario I+D+i, con una ficha financiera plurianual.

Machín ha demandado una "estructura sólida" a la ciencia del archipiélago para "seguir avanzando" y ha instado a los diputados a que tengan "sosiego y celeridad" para que la aprobación de la ley no se dilate en el tiempo.

Carmen Hernández (NC-BC) ha comentado que la ley es una "oportunidad" para apostar "de forma clara" por la ciencia al tiempo que ha afeado a la consejera que las universidades no hayan participado en la redacción del texto.

Ha comentado que es un "buen momento" para legislar sobre ciencia, ha pedido que se incorporen todas las demandas de las universidades públicas canarias y que se elimine el "concepto mercantilista" con mecanismos de financiación estables.

La diputada no entiende que no se haya incluido a la Acisii y que no se apueste por una carrera estable para los investigadores pues no hay medidas concretas para hacer frente a su "precariedad e inestabilidad laboral".

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que la ley "no parte de la improvisación" sino del "consenso" y que hace frente a un marco "desfasado" desde hace veinte años.

ASG: "NO PODEMOS PERMITIR QUE LA CIENCIA SE SIGA AHOGANDO EN PAPELES"

"Canarias necesita con urgencia transformar su modelo productivo y la ciencia y la innovación deben dejar de ser una excepción para convertirse en parte estructural", ha señalado.

Ha apuntado que ley "no se queda en buenas intenciones" sino que aporta financiación estable con un modelo "previsible y continuo", fija el IGIC tipo cero para fomentar la investigación y la competitividad de las empresas y ahonda en la desburocratización. "No podemos permitir que la ciencia se siga ahogando en papeles", ha explicado.

Mendoza también ha resaltado el uso de "principios éticos y de sostenibilidad, incluyendo el uso responsable de tecnologías emergentes como, por ejemplo, la inteligencia artificial".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha afirmado que la ley "hace falta" y ha reprochado a la consejera que las universidades no hayan participado en la elaboración. "La ley que hacerla con ellas no contra ellas", ha destacado.

Ha advertido a Machín de que hay que "tener cuidado" con los compromisos presupuestarios del PIB pues históricamente no se han cumplido, ha reclamado un desarrollo energético "sin fanatismos climáticos" y una diversificación de la economía que se haga "de la mano" del turismo.

Galván ha apelado a quitar el "carácter derrotista" sobre la I+D+i canaria y reivindicado ser "cabeza de león". "Tenemos que tirar para adelante en esta tierra y la mejor manera es la ciencia", ha comentado.

Asimismo, ha cuestionado que la ley está "sesgada" porque introduce "cuotas" en la representación de organismos.

EL PP DESTACA LA "COGOBERNANZA COMPARTIDA"

María Isabel Saavedra (PP) ha comentado que se da "un paso firme y decidido" en la apuesta por "la ciencia y el talento" que dota a Canarias de un marco normativo propio y adaptado a las "singularidades y oportunidades" de las islas.

Ha valorado la apuesta por la "cogobernanza compartida", la creación del Sistema Canario de Ciencia y Tecnología y la integración efectiva de los diferentes actores en una planificación estratégica orientada a resultados.

"Esta no es una ley cerrada, es una ley abierta al tiempo, al consenso y a la participación", ha apuntado.

Cristina Calero, del Grupo Nacionalista, ha afirmado que el objetivo de la ley es "dar respuesta" a las demandas del subsector científico del archipiélago porque "la ciencia es todo, es para todas las personas".

Ha incidido en la eliminación de la burocracia para dejar atrás una norma "obsoleta" casi 25 años después y ha remarcado que debe ser "sólida y flexible" para hacer frente a los retos de un entorno cambiante.

Igualmente ha alertado de "brecha de género" en la ciencia canaria, ha pedido "no espantar" a los proyectos de I+D+i "con burocracia y con exceso de tiempo" y fomentar la transferencia de conocimiento.

Alicia Pérez (PSOE) ha señalado que la ciencia canaria "necesita una ley" pero el texto "está muy lejos" de ser bueno porque tiene una "debilidad estructural" al no hacer referencias explícitas a las universidades canarias, que desarrollan el 95% de la producción. "Es simplemente injustificable", ha comentado.

Ha comentado que hay un "desequilibrio" con la Inteligencia Artificial, "sin estrategia clara ni recursos definidos", y también sin referencias a la PLOCAN, el ITC o el IAC, abriendo la puerta a que los grupos que apoyan al Gobierno se abran al "consenso" para aprobar "el mejor texto posible".