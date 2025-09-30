Mañaricua (FEHT) defiende que el Gobierno canario participe en Aena para la gestión de aeropuertos por ser "algo vital"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, ha defendido este martes que el Gobierno de Canarias participe en los órganos de gestión de los aeropuertos de Aena por ser "algo vital" para el archipiélago.

Canarias, indicó, tendría que "tener un puesto importante" en las decisiones que Aena toma sobre los aeropuertos canarios, que "son los más rentables" de España y gran parte de la economía de las islas "depende de la gestión" de esos espacios; mientras criticó que las decisiones sobre los aeropuertos del archipiélago se adoptan "en Madrid u otro lugar", donde se toman decisiones de ampliación de los mismos de una nueva pista o de la terminal.

"Estamos a expensas o dependiendo de terceros cuando es algo vital para la economía canaria, por tanto, nuclear. En cualquier caso, tendría que estar el Gobierno canario con mucho peso --en la gestión de los aeropuertos de Aena--. Y si estuviésemos empresarios, pues, con más razón", consideró durante un Foro en Canarias7 recogido por Europa Press.

Mañaricua incidió en que el avión "es estratégico" en sí mismo para Canarias, que podría quedar aislada "por decisiones de una empresa público-privada".

En relación a la subida de las tasas aeroportuarias, señaló que lo que se solicita es "no penalizar" a territorios como las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias donde el avión es su medio de transporte.

Además matizó que en el caso de Canarias tiene un régimen fiscal diferenciado y es una región ultraperiférica, de tal forma que "los canarios solo pueden conectarse por avión", de ahí que consideró que dicho régimen "debe reconocer esto".

"Tenemos que tener unas tasas aéreas diferenciadas a otros aeropuertos donde puedes viajar en otros medios de comunicación. Las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias tienen que tener unas tasas aéreas diferenciadas. Lo mismo con los derechos de emisión --de la Unión Europea--, las ETS", apuntilló.

"EN CONTRA" DE LAS TASAS A LA PERNOCTACIÓN

Por otro lado, Mañaricua indicó que están "en contra" de las tasas a la pernoctación que, "en verdad son impuestos", ya que cualquier persona cuando va a un hotel "ya paga un 7% de impuesto" sobre hospedaje por pernoctar y con la tasa "lo que quieren es grabar por segunda vez".

En este sentido, citó a Baleares donde apuntó que "los habitantes de Baleares pagan, los residentes de Baleares pagan" el impuesto de hospedaje por pernoctación; en Cataluña cuando va a un hotel de Barcelona "un catalán paga el impuesto a la pernotación, además de pagar el IVA".

Por ello, dijo están en contra, ya que además "no" se sabe en qué se va a utilizar el dinero recaudado; mientras que lo que consideró que se produce es una "sobrenecesidad de seguir cobrando impuestos a las personas" por parte de "todos los partidos políticos porque cuando uno pone un impuesto, el otro normalmente no lo quita".

Sin embargo, señaló que desde la FEHT sí se muestran a favor de la protección del espacio natural a través de tasas o ecotasas porque entiende que "se cobra por visitar y eso sirve para dar empleo de calidad, lo que llaman ellos --los políticos--, porque es empleo al fin y al cabo, y, por otro lado, para cuidar el paisaje".