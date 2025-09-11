Mantienen el Plan Marítimo Nacional en nivel 1 por el pesquero encallado en Órzola (Lanzarote)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Las Palmas ha decidido mantener el Plan Marítimo Nacional en nivel 1 tras celebrar este jueves la reunión de coordinación que se estableció este miércoles, después de que un buque pesquero, de origen marroquí, varara en Órzola, al norte de Lanzarote, con cinco personas a bordo, que fueron rescatadas antes de que la embarcación se destruyera tras un incendio.

Tras evaluar la situación y, si bien se consideró que la contaminación por hidrocarburos ligeros (gasoil), tanto en el mar como en la costa, "es casi imperceptible y está confinada en una pequeña zona", se ha decidido mantener el Plan Marítimo Nacional en situación 1, a la espera de que suba la marea, según ha informado Capitanía Marítima en un comunicado.

Asimismo se mantiene activo el PLATECA y los distintos servicios seguirán trabajando de forma coordinada para extraer del mar los restos de la embarcación.

La próxima reunión del órgano de coordinación, formado por representantes de la Comunidad Autónoma, la Delegación del Gobierno, la Capitanía Marítima y la Demarcación de Costas, se celebrará este viernes, a las 10.00 horas.