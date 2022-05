Manuel Domínguez renuncia a la Alcaldía de Los Realejos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, ha anunciado este martes en rueda de prensa que presentará su renuncia a la Alcaldía después de ostentar este cargo desde 2011 con tres mayorías absolutas consecutivas, habiendo sido concejal con funciones de gobierno en el período 2003-2007 y en la oposición entre 2007 y 2011.

La próxima semana se celebrarán dos sesiones plenarias. La primera de ellas será el miércoles 8 de junio, cuando la Corporación municipal tome conocimiento de la citada renuncia de manera oficial, y la segunda el sábado 11 de junio, cuando se produzca el relevo en la Alcaldía con la toma de posesión del nuevo alcalde, Adolfo González Pérez-Siverio, que desde 2011 ha sido primer teniente de alcalde.

"Renuncio a la Alcaldía de Los Realejos y lo hago con todo el dolor del alma, con mucha ilusión ante un nuevo reto, pero este ha sido mi pueblo y lo sigue siendo, un lugar que me ha llevado en volandas, desde el momento en que encendí el micro de ese lado del plenario por primera vez, hasta pasar por la oposición y llegar a alcanzar el sueño de ser alcalde de mi municipio, someterme a otras dos evaluaciones de la ciudadanía y volver a revalidar el cargo en sendas ocasiones y con apoyo creciente", valoraba Manuel Domínguez al iniciar su intervención.

"Este municipio, al que amo y amaré siempre, ha ido haciendo de mí un hombre con referencia política fuera de sus fronteras y eso para mí tiene un valor incalculable, por lo que me han brindado y el cariño con que me han tratado los realejeros; un respeto y cariño ganado y demostrado a lo largo del tiempo y que estoy seguro de que ha ido mucho más allá de que hayan o no depositado su voto por mí", añadió.

Manuel Domínguez agradeció "profundamente" a sus compañeros y compañeras de gobierno, que "son en gran parte culpables de mi trayectoria, los que están hoy y los que estuvieron en otros momentos", a toda la gente que ha estado detrás apoyando, especialmente al principio de su carrera política en 2003, con un grupo municipal del Partido Popular que entonces estaría representado por dos concejales y que hoy gobierna este municipio por tercer mandato consecutivo con 15 representantes en la Corporación, y, aunque se vaya, dijo que el árbol "ha echado raíces y tiene consistencia y seguirá dando frutos para seguir avanzando con Los Realejos".

Manuel Domínguez agradeció también la labor desarrollada por funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, a quienes en 2011 dijo que a los cuatro años se presentaría a un examen en cuyo resultado él tenía mucho que ver, pero ellos también, y dijo encontrar a personas dispuestas a trabajar con entusiasmo y profesionalidad por este municipio y con ello obtuvieron "mejores resultados para seguir asentando un proyecto y seguir mejorando la calidad de vida y los servicios hacia nuestros vecinos y vecinas".

"Han sido once años en los que he dedicado todo lo mejor que sé hacer, que la gente se sintiera orgullosa de su pueblo, que fuera de aquí se hable mucho y bien de Los Realejos, y eso es algo que nadie nos puede negar, así que presidir este municipio, ser su alcalde, es un honor, es lo más bonito que me ha dado la política", expresó emocionado.

"Ahora hay personas que tienen que seguir adelante con el sendero marcado, con la pauta definida, éste no ha sido un trabajo personal por mi parte, es una tarea de equipo, gracias a un conjunto de hombres y mujeres con una labor consolidada, y la mejor persona que puede sustituirme y aportar su conocimiento, su trabajo, su esfuerzo por este municipio al que más quiero es mi compañero Adolfo González", valoraba invitando al todavía teniente de alcalde a fundirse en un abrazo.

Según Domínguez, "Adolfo González es la persona que ha estado conmigo desde los primeros momentos, cabeza pensante de este gobierno, padre de tantas ideas, el hombro en el que me he apoyado cuando he necesitado y el hombre que ha echado el freno de mano cuando tocaba, quien tiene que asumir el bastón de mando es sin duda él, el mejor para que Los Realejos siga siendo lo que es". Añadió por último, "soy un hombre feliz cuando veo que mis amigos triunfan, cuando veo que hay relevo, que se hará sin tutelas por mi parte, cuando dejo el municipio en las mejores manos".