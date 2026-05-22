Mapfre crece en Canarias y abrirá 3 nuevas oficinas en 2026 porque ve "fundamental" la presencia en el territorio

La directora de Mapfre en Canarias, María José López. - MAPFRE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Mapfre sigue creciendo en Canarias y tiene previsto abrir tres nuevas oficinas en 2026, porque ve "fundamental" la presencia en el territorio y el aumento de su red, al mismo tiempo que apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías, según ha explicado en una entrevista a Europa Press la directora de Mapfre en Canarias, María José López.

La máxima directiva de la aseguradora en el archipiélago ha explicado que Canarias es un "territorio estratégico" y que, pese a la "fortísima implantación local" que ya tienen, mantienen su apuesta por "más cercanía" de cara a un cliente como el canario que lo "valora muchísimo".

A 127 oficinas en todas las islas de Canarias ha llegado Mapfre tras sumar las últimas 3 abiertas en 2025, pudiendo superar las 135 para 2028, siempre cumpliendo con un modelo que les funciona: un punto de venta cada 16.000 habitantes.

Además, sus cifras actuales incluyen más de 400 trabajadores, más de 800 proveedores locales y 600 mediadores, así como un aumento del 9 por ciento en primas en 2025, hasta los 375 millones euros, representando el 4 por ciento del negocio total de Mapfre en España.

"Trabajamos con un modelo que nos indica que podemos seguir creciendo, y la apuesta por Canarias es clara", explicó López, que incidió también en que su aspiración es crecer pero, asimismo, "asesorar más" a sus más de 365.000 clientes actuales.

Tener clientes más vinculados, con especial atención a pymes, autónomos y seniors, abogando por una "relación basada en confianza, cercanía y rapidez en la respuesta".

Además, la directora regional incidió en que Mapfre es un "socio clave para el desarrollo económico y social de Canarias", porque "impulsa empleo local" y "proveedores locales", además de auspiciar un 'programa emprende' para profesionalizar y capacitar perfiles y que puedan llegar a tener su propio punto de venta.

Mapfre también realiza una acción social importante a través de la fundación que lleva su nombre, tanto en lo que se refiere a propuestas formativas, sociales y culturales, de la que su directora en Canarias se declaró "muy orgullosa".

EL SEGURO ES "EL MEJOR ALIADO ANTE LA INCERTIDUMBRE"

Preguntada por la actual incertidumbre internacional, López consideró que el sector es "el mejor aliado" ante este tipo de situaciones y remarcó que "esa parte de responsabilidad" y respuesta ante situaciones complejas que acompaña a las aseguradoras es uno de los elementos que más la motivan.

En todo caso, dijo que ve los indicadores de crecimiento de la economía española "en buena dirección" y precisó que, desde la perspectiva del ahorro y la inversión, Mapfre cuenta también con productos para todos los perfiles.

"MUY CONTENTOS" CON UN CAMBIO DE MARCA QUE ACOMPAÑA MÁS TRANSFORMACIONES

Por último, declaró que en la aseguradora están "muy contentos" con el cambio de imagen de marca, que "acompaña más transformaciones" como el de las direcciones regionales, que antes eran 9 y ahora son 19. "El cambio de marca acompaña el cambio interno y la búsqueda de ser más cercanos y más flexibles en un entorno en constante evolución", remarcó.

Una renovación de imagen de marca que ya se ha podido ejemplificar en patrocinios de mucha visibilidad como la final de la Copa de la Reina, de la que López se declaró partícipe con "orgullo", porque el fútbol femenino "impulsa la igualdad" y porque iniciativas como esa suponen un "refuerzo de la conexión con la sociedad canaria".

Así, dijo que es "importante que Canarias esté en este tipo de eventos", participando de iniciativas que potencian los "valores que compartimos" a través de la "gran fiesta del deporte". "Es muy relevante y muy emocionante también para Mapfre que Canarias siga acogiendo eventos de este nivel y poder participar de ellos", concluyó.