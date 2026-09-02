Una marea de personas en apoyo a Ceuta llena la plaza Santa Ana y aledaños en Las Palmas de Gran Canaria

Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria, este miércoles 2 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

En torno a 15.000 personas se han manifestado este miércoles en apoyo a Ceuta en Las Palmas de Gran Canaria, frente a la sede institucional del Ayuntamiento capitalino y con gritos en favor de los ceutíes y en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"España, despierta", "Ceuta no se vende" o "España no se vende, se defiende", son algunos de los lemas que se han podido leer en carteles portados por los manifestantes.

Además, corearon "Ceuta, Canarias está contigo" o "Pedro Sánchez, dimisión", así como algunos insultos e improperios dirigidos al presidente español.

Toda la plaza Santa Ana y aledaños, incluida la principal vía que da acceso, la calle Obispo Codina, se mostraban completamente llenas desde antes de las 19 horas, lo que por cálculos de superficie permite estimar la asistencia en torno a esas 15.000 personas, aunque hasta el momento no se han dado cifras oficiales.

La cita arrancó a las 19 horas, una hora menos en las islas, para que coincidiera con las 20 horas de las manifestaciones en la Península, aunque casi una hora más tarde al lugar seguía llegando gente.

La alcaldesa de la ciudad, la ex ministra Carolina Darias, no ha querido participar en la manifestación al considerar que estaba siendo usada de manera partidista.