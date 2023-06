Martín convoca un Pleno el lunes en el Cabildo de Tenerife para elegir al nuevo Gobierno insular tras su dimisión

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dimitido presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha convocado para el próximo lunes dos plenos en los que se dará cuenta de su renuncia al cargo --hecha pública este martes en la toma de posesión-- y posteriormente se elegirá al nuevo Gobierno insular que saldrá del pacto suscrito entre CC y PP a través de una votación sobre los cabezas de lista.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que ese acuerdo es "legítimo" y con su dimisión se evita el "espectáculo lamentable" que se dio hace cuatro años cuando CC "se resistía a respetar la ley" y se llevara a cabo la moción de censura.

"No quiero repetir ese espectáculo", ha agregado, subrayando que su intención es ponerse a disposición del nuevo Gobierno insular para que pueda empezar a trabajar cuanto antes, de tal manera que no será necesario realizar la moción de censura porque ya no hay nadie contra quien presentarla. "No tiene sentido esperar doce o trece días", ha destacado.

Martín ha comentado que pasa a la oposición "con la satisfacción" de representar a la lista más votada y ha augurado que serán "cuatro años entretenidos" --dejando la puerta abierta a que se pueda presentar alguna moción de censura durante el mandato--.

Ha apuntado que ya trabaja en la convocatoria de las Elecciones Generales, donde concurre como candidato al Senado, pero también en dejar terminados muchos asuntos del Cabildo para "no dejar bombas de relojería" al futuro Gobierno, como resolución de subvenciones o el dispositivo antiincendios.

Martín ha confesado que comunicó su decisión a los consejeros de su grupo, pero no al resto de portavoces, y entiende que es "difícil" que no comprendan que haya dimitido cuando CC quiso alterar la ley, "cargarse un pleno" y evitar la moción de censura hace cuatro años. "No todos somos iguales", ha destacado.

Con todo, ha mostrado su respeto al acuerdo de gobernabilidad entre CC y PP pero sí ha lamentado que desde el PP no hayan querido reunirse para buscar posibles puntos de encuentro y trabajar sobre un programa conjunto. "No entendía que no hubiera esa opción y sea CC quien marque la senda al PP", ha subrayado.