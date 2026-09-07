Más de 250 guardias civiles se despliegan en Teror (Gran Canaria) por las Fiestas del Pino

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, apoyada de varias unidades dependientes de la Zona de Canarias, ha desplegado un dispositivo de seguridad en Teror (Gran Canaria) con motivo de las Fiestas del Pino 2026, en el que más de 250 agentes estarán presentes de forma permanente en la Villa Mariana de Teror y sus proximidades.

Asimismo el dispositivo se extenderá al resto de municipios en los que discurren los senderos del tradicional camino de peregrinación que se realiza la víspera del día principal de las fiestas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La Guardia Civil, como cada año, coordina el despliegue integral de este dispositivo, preparado específicamente para las Fiestas del Pino 2026, y en el que participan además otras fuerzas y cuerpos de seguridad para "asegurar un entorno seguro y ordenado para todos" los asistentes.

En dicho despliegue, indica, participan la mayor parte de las especialidades y de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, así como algunas desplazadas y pertenecientes a la Zona de Canarias (GRS Nº 8 y Unidad Aérea), cada una de ellas con cometidos específicos para cubrir todas las necesidades de seguridad durante los eventos principales que comprenderán los actos programados para los días 7 y 8 de septiembre, donde se estima una afluencia de público que alcanza las 250.000 personas.

En este marco, los más de 250 efectivos, realizarán patrullajes continuos y establecerán puntos de control en las zonas de mayor afluencia, bajo la coordinación, desde el Centro de mando y Coordinación ubicado en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Teror, en el que la Guardia Civil tiene presencia permanente para el control y desarrollo del servicio al ciudadano, así como para mantener la coordinación con otras instituciones que participen en el dispositivo de seguridad, especialmente los servicios de emergencias, Policía Local y Cuerpo General de la Policía Canaria.

Por otro lado, en las dependencias de la Guardia Civil de Teror se establece una oficina de atención al ciudadano permanente e instrucción de diligencias, y ante cualquier incidencia se recomienda llamar al 062.

ESPECIALIDADES Y COMETIDOS

En cuanto a las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Santa María de Guía, la USECIC de la Comandancia de Las Palmas y el GRS nº 8 de Tenerife, velarán por el orden público en los puntos de concentración de personas.

Además se procederá a la incautación de cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la integridad física de los asistentes, tales como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos o detonadores.

Por su parte, el subsector de Tráfico garantizará la fluidez de la circulación de vehículos, personas y animales tanto en el recorrido peregrino como en las carreteras de acceso a Teror; mientras que la Unidad de Helicópteros (UHEL) supervisará desde el aire las zonas de mayor afluencia para detectar y anticipar posibles problemas de seguridad.

Asimismo el SEPRONA e Intervención de Armas implementarán patrullas enfocadas a la prevención de incendios forestales y a la supervisión del uso de material pirotécnico, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente; mientras que el equipo PEGASO realizará el control y supervisión de empresas vinculadas a la operación de drones, así como la detección de posibles vuelos no autorizados que puedan afectar a la seguridad del evento.

Finalmente la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) se encargará de evitar la instalación de puestos ambulantes o "chiringuitos" no autorizados.

Si bien desde la Guardia Civil se solicita la colaboración de la ciudadanía para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y contribuyan a que las Fiestas del Pino se desarrollen en un ambiente seguro y festivo.