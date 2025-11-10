Más de 300 intervenciones y 168 actas de incautación contra la venta ambulante en Arona (Tenerife)

Operativo de la Policía Local contra la venta ambulante en Arona - AYUNTAMIENTO DE ARONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arona, en colaboración con la Policía Nacional, ha realizado más de 300 intervenciones y 168 incautaciones en lo que va de año en operativos de control frente a la venta ambulante en las zonas de mayor afluencia turística del municipio.

Estas actuaciones, que se están reforzando en los últimos días, tienen como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, preservar el uso adecuado del espacio público y proteger la actividad económica local, detalla el Ayuntamiento en una nota.

Los agentes de ambos cuerpos realizan controles frecuentes en puntos estratégicos del litoral aronero, procediendo a la identificación de personas que ejercen la venta ambulante y a la incautación de productos destinados a esta práctica.

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, explicó que estos controles forman parte de una estrategia conjunta para reforzar la seguridad en los principales núcleos turísticos.

"Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro y ordenado tanto para los vecinos como para quienes nos visitan", indicó, al tiempo que añadió que desde el área de Seguridad se sigue "mejorando los medios materiales y tecnológicos de la Policía Local, y próximamente se incorporarán nuevos agentes que permitirán reforzar este tipo de actuaciones y, al mismo tiempo, aumentar la presencia policial en todos los barrios".

El edil destacó además que continuarán en esta línea de trabajo, "reforzando la coordinación entre cuerpos y la presencia en la calle, porque la seguridad y la convivencia son pilares fundamentales para Arona".