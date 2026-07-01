Más de 4.000 personas inauguran Siam Night 2026, la propuesta de ocio nocturno que continuará hasta agosto en Tenerife

Inauguración de la edición 2026 de 'Siam Night' en la isla de Tenerife - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 personas asistieron a Siam Park, el pasado sábado 27, para vivir la inauguración del Costa Adeje Siam Night, una experiencia inmersiva que convierte el parque acuático más reconocido del mundo en un gran escenario nocturno de "luz, sonido, agua, fuego y emoción".

Desde el primer instante, la propuesta dejó claro que no se trataba solo de abrir el parque de noche, sino de transformarlo por completo. Con la caída del sol, la vegetación tropical, los caminos, las playas, las atracciones y el icónico Wave Palace se integraron en una escenografía envolvente diseñada para sorprender en cada recorrido, según ha relatado el Grupo Loro Parque en una nota.

Láseres, proyecciones, efectos especiales y música crearon una atmósfera vibrante que situó a Costa Adeje en el centro de una nueva forma de vivir las noches de verano. La gran apuesta de esta edición fue una narrativa visual estructurada en torno a cuatro zonas temáticas inspiradas en los personajes de los cuentos históricos de Siam: verde (naturaleza), azul (agua), rosa (cielo) y dorado (fuego).

Los más de 4.000 asistentes recorrieron estos cuatro universos a lo largo de la noche, culminando en un encuentro final que reunió láser, fuego, sonido envolvente y agua en una escenificación jamás vista antes en el parque.

CUATRO 'UNIVERSOS'

El Wave Palace se convirtió en el "gran corazón" del espectáculo. Su dimensión, su ubicación y su fuerza visual lo transformaron en una inmensa superficie escénica capaz de envolver a los miles de asistentes. Siam Beach, las zonas de paseo y las principales atracciones del parque formaron parte de una puesta en escena integral en la que cada detalle contribuía a construir una experiencia diferente a cualquier visita diurna.

Atracciones emblemáticas como Tower of Power y Saifa adquirieron una nueva dimensión bajo la iluminación nocturna, convirtiendo cada descenso en parte del propio espectáculo. Así, la combinación de temperatura más suave, ambiente festivo, música y recorridos más fluidos permitió disfrutar del parque con una intensidad distinta, pensada para quienes buscan emoción, entretenimiento y una imagen inolvidable de Tenerife.

"No hay otro lugar como este: un parque acuático con ambiente nocturno, efectos especiales y música. Cada edición requiere diez meses de preparación meticulosa para lograr este ambiente extraordinario. Nuestro objetivo es claro: queremos que las personas vengan a disfrutar y a sentir la excelencia del ocio", ha destacado Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque.

La música también habría reforzado el pulso de la inauguración con sesiones de DJs en vivo. Junto a la programación musical, las zonas chill-out, los juegos interactivos y los espacios de descanso completaron una propuesta diseñada para públicos diversos: desde quienes buscaban la emoción de las grandes atracciones hasta quienes querían disfrutar de una noche más relajada en un entorno espectacular.

OCIO NOCTURNO HASTA AGOSTO

La respuesta del público confirmó el atractivo de una experiencia llamada a convertirse en uno de los grandes planes del verano en Europa. Fiel a su compromiso con la comunidad local, el Grupo Loro Parque recuerda que mantiene el 50% de descuento para residentes canarios y el servicio de guaguas desde distintos puntos de la isla, facilitando el acceso al parque y acercando la experiencia a la sociedad tinerfeña.

Durante julio y agosto, Siam Park seguirá abriendo sus puertas al caer la tarde para invitar a residentes y visitantes a descubrir una versión completamente nueva del parque: más fresca, más vibrante y diseñada para vivirse con todos los sentidos. Siam Night, por su parte, continuará los meses de julio y agosto, de martes a sábado, desde 20:00 hasta las 24:00 horas.

Las entradas están disponibles en siampark.net, en taquillas y en los puntos de venta autorizados.