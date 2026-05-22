Más de 4,1 millones de euros canjeados en las cuatro primeras semanas de los 'Bonos Consumo Archipiélago'

El vicepresidente canario Manuel Domínguez coloca un cartel informativo de la campaña 'Bonos Consumo Archipiélago' - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los comercios canarios han canjeado ya más de 4,1 millones de euros de los Bonos Consumo Archipiélago, lo que supone cerca del 85% del total de los 97.918 cupones distribuidos por todas las islas.

La campaña de venta de bonos, que comenzó el pasado 28 de abril, está financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionada en colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias.

La cantidad destinada a bonos supondrá una inyección de 4.895.900 euros en el tejido comercial canario, a través de la inversión directa que realizan los consumidores en los establecimientos adheridos y la aportación del Gobierno de Canarias, según ha recordado el departamento regional en una nota de prensa.

La plataforma web www.bonocosumoarchipielago.com sigue abierta para que los comercios se adhieran y para que los consumidores consulten los establecimientos que aún tienen saldo y así agotar el 100% del presupuesto destinado a la campaña que finalizará a finales del próximo mes de junio.

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha destacado la "buena acogida" que tiene este programa tanto por los comercios como por los consumidores. "Esta campaña ayuda directamente a las familias y también a miles de autónomos y pequeñas empresas que generan empleo y mantienen vivo el tejido comercial canario".

Domínguez ha destacado el potencial de "una herramienta muy útil" para movilizar el consumo local y ofrecer nuevas oportunidades a miles de pequeños negocios de Canarias, que son "una pieza esencial de la economía de nuestro territorio". En esta edición se han incluido en la plataforma a los mercados tradicionales.