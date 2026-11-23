Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete embarcaciones irregulares han sido interceptadas este lunes próximas a Canarias, cinco de ellas cerca de El Hierro y dos, a Tenerife, según ha informado este lunes a Europa Press Salvamento Marítimo.

Asimismo, entre las 05.00 horas de este lunes y hasta las 06.00 horas, la Guardamar Calíope interceptó las tres primeras embarcaciones irregulares de este lunes próximas a la isla de El Hierro, con un total de 370 personas a bordo, mientras que la Salvamar Diphda intervino más tarde con un cuarto cayuco, en el que viajaban 142 personas.

Posteriormente, a las 09.30 horas, varias alertas notificaron al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias del avistamiento de dos cayucos en las inmediaciones al puerto de Granadilla, por lo que fue activado Salvamento Marítimo, que procedió a acompañarlos hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife).

Estas dos embarcaciones transportaban unas 150 personas cada una, sumando en total 300 personas migrantes.

Además, sobre las 16.16 horas, se detectó el séptimo cayuco de este lunes a unas 9,5 millas al sureste de La Restinga, en El Hierro. La Salvamar Dipdha salió a su encuentro y lo acompañó hasta La Restinga. Por el momento, Salvamento Marítimo no ha podido ofrecer cifras sobre el número de personas que viajarían en la embarcación.