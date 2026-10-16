Más de 9.000 niños de Canarias corren este viernes contra la leucemia infantil

Archivo - Más de 40.400 niños de toda la Comunitat vuelven a correr contra la leucemia en 'La vuelta al Cole Unoentrecienmil' - TERESA ARILLA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.017 niños de 28 colegios canarios participan este viernes en la duodécima edición de 'La Vuelta al Cole Unoentrecienmil', una carrera solidaria impulsada por la Fundación Unoentrecienmil para recaudar fondos destinados a la investigación contra la leucemia infantil.

Así lo ha informado la organización en una nota de prensa en la que añade que la iniciativa convierte las donaciones en tiempo de investigación para desarrollar tratamientos más eficaces y con menos secuelas para los menores afectados por esta enfermedad.

De esta manera, la carrera incluye materiales didácticos para acercar al alumnado la leucemia infantil y la importancia de la investigación científica.

Entre los recursos de esta edición figura la historia de Sergio, un niño de seis años que volvió al colegio el pasado septiembre mientras continúa su tratamiento y recuperación.

Por su parte, los centros educativos interesados en sumarse a la iniciativa durante el resto del curso escolar pueden inscribirse a través de la web www.lavueltaalcole.com. La próxima convocatoria de la carrera tendrá lugar el 20 de noviembre.