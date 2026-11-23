Reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el comité de huelga de los médicos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido este lunes con el Comité de Huelga CESM Canarias-SEMCA y UGT con el objetivo de intermediar en el conflicto de los médicos y facultativos y se ha acordado suspender los paros esta semana.

En la reunión, en la que se llegó a un preacuerdo, estuvieron también presentes la consejera de Sanidad Esther Monzón, el director del SCS, Adasat Goya y el diputado por Coalición Canaria, José Miguel Barragán.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, se alcanzó un preacuerdo por el que el comité suspenderá temporalmente los paros previstos del martes al viernes, como primer paso hasta una suspensión progresiva ligada al avance de las conversaciones.

Ambas partes iniciarán de inmediato una negociación continuada "y de buena fe", con un calendario de reuniones y el objetivo de alcanzar un acuerdo de fin de huelga en un plazo máximo de 15 días, informa el Gobierno canario en una nota.

El preacuerdo contempla el estudio de los 18 objetivos del preaviso de huelga, entre ellos un marco propio de negociación para el colectivo médico y facultativo y la implantación progresiva de mejoras en jornada, guardias, descansos y condiciones retributivas.

Asimismo, el Gobierno ha asumido el compromiso de destinar 180 millones de euros a las mejoras de las condiciones laborales de los médicos y facultativos, distribuidos en cinco anualidades.

El texto incorpora garantías para el seguimiento de las conversaciones y cláusulas dirigidas a asegurar la eficacia jurídica de los acuerdos que finalmente se alcancen, con respeto a los trámites legalmente exigibles.

Este preacuerdo abre una vía para resolver el conflicto, recuperar progresivamente la normalidad asistencial y mejorar las condiciones profesionales del colectivo médico y facultativo en Canarias, detalla el Ejecutivo.