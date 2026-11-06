Los médicos de familia piden dar asistencia a los migrantes desde el primer contacto y en todo el proceso asistencial

Formación sobre triaje de inmigrantes en la Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE FAMILIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de familia, en el marco del XLVI Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que se celebra del 5 al 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, han pedido una Atención Primaria capaz de acompañar a las personas migrantes desde el primer contacto con el sistema sanitario y durante todo el proceso asistencial.

En este marco, indican que la respuesta debe incluir la atención a las necesidades urgentes, así como la prevención, el seguimiento y la coordinación con los recursos sanitarios y comunitarios, matizando que una simulación formativa "reproduce la atención sanitaria desde el primer contacto", según ha informado la organización del congreso en nota de prensa.

Entre las actividades organizadas en el Congreso estaba la de "Atención inicial a pacientes migrantes que llegan por mar. Triaje a pie de playa", una sesión práctica que "reproduce, en un entorno real de playa, las distintas fases de la respuesta" tras la llegada por vía marítima: desembarco, triaje, atención sanitaria y asistencia humanitaria. En esta simulación formativa los asistentes asumen el papel de personas recién llegadas y los docentes representan a los equipos de respuesta sanitaria y humanitaria.

La actividad ha servido para abordar diferentes circunstancias personales y clínicas. También se ha trabajado las necesidades específicas de niños y adolescentes, mujeres gestantes y personas con patologías crónicas, así como se ha profundizado en los mecanismos y problemas clínicos que pueden presentarse en este contexto.

Al respecto, se expuso que en una situación real, la prioridad de los equipos es valorar el estado de salud, identificar las necesidades urgentes y determinar quién precisa una valoración hospitalaria. En este sentido, subrayan que la respuesta requiere coordinación entre los profesionales sanitarios y los dispositivos de emergencias, protección civil, fuerzas de seguridad, centros de acogida, mediadores culturales y traductores.

En Canarias han llegado, por vía marítima, 8.970 personas entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, por lo que la formación permite trabajar cómo realizar una valoración individual, reconocer signos de alarma y atender también las necesidades de comunicación y apoyo.

Subrayan que la situación de llegada o la nacionalidad no sustituyen el criterio clínico: la asistencia y las posibles derivaciones deben basarse en la gravedad y las necesidades de cada persona.

De esta forma, apunta que la valoración debe ser individual, atendiendo a la situación clínica, las circunstancias personales y sociales, así como a las posibles barreras de acceso y comunicación.

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y miembro de la Junta Directiva de la semFYC, Gustavo Moreno, ha expuesto que el "reto no es únicamente responder ante una necesidad urgente", sino conseguir que esa persona pueda "seguir vinculada al sistema sanitario, acceder a las medidas de prevención y recibir una atención adaptada a sus necesidades y circunstancias", ya que admite que el idioma, la movilidad, el desconocimiento del funcionamiento del sistema o determinadas circunstancias sociales "pueden dificultar la comunicación y el seguimiento".

Sin embargo, subraya que facilitar el vínculo con Atención Primaria permite adaptar las medidas preventivas a cada situación y evitar que necesidades de salud pendientes terminen abordándose únicamente cuando requieren una respuesta urgente.