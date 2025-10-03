Los médicos reprochan a Canarias su posición "contraria" a las reivindicaciones de facultativos por el Estatuto Marco

Médicos en la concentración realizada en Las Palmas de Gran Canaria por la huelga que llevan a cabo contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), Eric Álvarez, ha reprochado a la consejera de Sanidad del Ejecutivo canario, Esther Monzón, su declaraciones "totalmente contrarias" a las reivindicaciones que realizan los facultativos en su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

En declaraciones a los periodistas, en la concentración realizada este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, en la que han participado representantes de SEMCA y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en el archipiélago, Álvarez apuntó que si bien el Estatuto Marco es a nivel nacional, lo que se solicitó a la Consejería de Sanidad, al igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas, "es un apoyo en la reunión Interterritorial de Salud" para la retirada del borrador del mismo.

"La consejera de Sanidad hasta ahora se había mantenido en silencio pero, recientemente, hemos visto que ha hecho unas declaraciones totalmente contrarias y que además, valga la redundancia, son contrarias a la línea de muchos consejeros de sanidad en otros lugares que apoyan las reivindicaciones de los médicos", apuntilló.

La concentración realizada este viernes es el segundo paro nacional convocado por estas organizaciones y que, a nivel nacional, indicó, están teniendo un seguimiento de "entre el 70 y el 80%".

En Canarias, las concentraciones han sido convocadas en todas las islas, si bien en las capitalinas, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se han desarrollado frente a las sedes de la Delegación del Gobierno y la subdelegación del Gobierno, respectivamente, y en las islas no capitalinas se han producido a las puertas de los hospitales.

El presidente del SEMCA apuntó que "si hace falta" se empezará a hacer "paros periódicos y hasta incluso, si es necesario, llegar a la huelga indefinida continua", ya que resaltó que consideran necesaria la retirada del anteproyecto de Estatuto Marco que ha publicado, "unilateralmente, el Ministerio de Sanidad, y que "lejos de mejorar las condiciones", entienden que lo que hacen es "empeorarlas".

Añadió que el Estatuto Marco, que les regula como profesionales y lleva "unos 20 años sin ser actualizado", ahora "el Ministerio de Sanidad pretende actualizarlo pero bajo sus propias condiciones y demandas, sin escuchar al verdadero colectivo".

Por otro lado, expuso, los médicos llevan años solicitando un estatuto propio para el colectivo médico y facultativo "por la singularidad", ya que a modo de ejemplo subrayan que son "los profesionales sanitarios los que mayoritariamente" hacen guardias.

Esto, dijo, "requiere una regulación propia" porque actualmente expuso que el estatuto "no establece cuántas horas de guardia" se puede hacer, y aunque "normalmente, por sentido común", hacen 24 horas, "la realidad es que, por necesidad del servicio, si hace falta", se podrían "hacer 48, 72 horas porque no está regulado". Al igual, agregó, que "tampoco está regulado el número de guardias al mes".

Todo esto, apuntilló, "es insostenible, no solamente de cara a la salud del profesional, sino a la atención que puede brindar a la población", así como para conciliar su vida familiar y laboral.

En relación con ello, lamentó ser la "única profesión que no" tiene horas extraordinarias, sino las denominadas complementarias, con las que "además se cobra menos que la hora ordinaria" y, matizó, "no cuenta de cara a la jubilación".

REDUCCIÓN E INCOMPATIBILIDAD

En cuanto a la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, admitió que el Ministerio de Sanidad "tiene buena disposición" en este sentido aunque, matizó, que en el primer anteproyecto "lo que pretendía era que si ibas a hacer 17 horas, las restantes se las tenías que devolver cuando ellos lo estimaban".

Esto, apuntilló, "era lo comido por lo servido y realmente vivir de esclavo del sistema, en el sentido de que te llamo cuando lo necesites". Sin embargo, señaló que ahora parece que "se ha reflexionado" pero consideró que "hay mucho más que hacer".

Otro de los temas que se abordan es la incompatibilidad de trabajar en la privada, sobre lo que Eric Álvarez señaló que "realmente hay una norma ya que lo regula" pero en el borrador del Estatuto Marco lo que se pretende "es acercar mucho más esa norma y, sobre todo, ser más restrictiva con el tema de los jefes de servicio y residentes de formación", entre otros.

En este aspecto consideró que "es una cuestión abierta a debate", con "todo tipo" de opiniones entre los médicos, pero entiende que "lo primero es negociar la verdadera causa" de por qué muchos profesionales se van a trabajar a la privada.

En este sentido, apuntó que se debe a que en la sanidad pública "tienen unas condiciones que no son las mejores, por decirlo amablemente --ni contractual, ni laboral, ni económicamente--".

ACCIONES JURÍDICAS POR LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Por otro lado, indicó que, aunque previamente han denunciado por vía administrativa "vulneraciones" de los servicios mínimos, se ha notificado, "con tiempo", tanto al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), como al director de Recursos Humanos y a todos los gerentes que se van a adoptar medidas jurídicas "en cuanto todas las personas hayan visto vulnerado su derecho a la huelga por servicios mínimos, no solo abusivos, sino mal aplicados".

El presidente de SEMCA apuntó que si bien "habitualmente, de forma general, nunca" hay un acuerdo en cuanto a los servicios mínimos, lo que están observando en este caso es que "no solo, además, los servicios mínimos son abusivos, sino que se está haciendo un mal uso" de los mismos.

"Es decir, la administración, por encima de eso, interpreta a su beneficio lo que dicen esos servicios mínimos, ya de por sí abusivos", apostilló.

Finalmente, afirmó que actualmente "faltan aproximadamente un 30% de médicos", aunque ese déficit es "más significativo" en ciertas especialidades como medicina de familia o anestesia, que es "importante" la falta de profesionales pero "no precisamente porque no se formen", sino porque las condiciones laborales y retributivas "son mejores".