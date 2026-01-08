El mercado de vehículos de ocasión cierra 2025 con 99.114 unidades vendidas en Canarias, un 1,6% más

Archivo - Varios coches en el Salón del Vehículo de Ocasión 2023, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de coches de ocasión cerró 2025 en Canarias con la venta de 99.114 unidades, un 1,6% más que el año anterior, según los datos publicados este jueves por las patronales Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

A nivel nacional el mercado de turismos de segunda mano alcanzó más de 2,21 millones de unidades vendidas en todo 2025, lo que supone un 4,2% más de operaciones con respecto al 2024.

Así, en España, por cada turismo nuevo se vendieron en España 1,9 usados, es decir, prácticamente el doble. Los actuales precios de los vehículos a estreno han provocado que los conductores españoles hayan apostado en los vehículos usados para la compra de un vehículo.

LA ELECTRIFICACIÓN CRECE AUNQUE SUS VENTAS SIGUEN SIENDO TESTIMONIALES

En un análisis por fuentes de energía, los datos muestran un mercado de segunda mano en el que el diesel marca signo negativo (-0,8%), aunque continúa siendo el combustible mayoritario, con un 49% de la representación en 2025. Le sigue la gasolina, con el 36% de las ventas (+2,3%).

Por su parte, los vehículos electrificados, aunque tienen todavía un peso testimonial, continúan al alza, poniendo de manifiesto cómo el mercado de ocasión consigue rebajar la barrera del precio de adquisición y acercar la movilidad cero emisiones a todas las rentas. En concreto, los eléctricos puros de ocasión -que representaron el 1,3% del total en 2025- aumentaron sus ventas un 53,3%. Los híbridos enchufables, que concentraron el 2% del total, crecieron un 43,7% a cierre de 2025.

No obstante, la renovación del parque sigue siendo la asignatura pendiente del mercado de ocasión. Los modelos de más de 15 de antigüedad superaron el 41% de cuota de este mercado en 2025 con 917.632 unidades vendidas. Los de más de diez (+4,6%) totalizaron 351.693 entregas, haciendo que las operaciones de estos vehículos con mayor antigüedad concentraran el 57,3% del mercado.

De igual forma, las ventas de modelos de entre tres y cinco años, con 248.651 apuntes, crecieron al doble de ritmo (+8,8%). Si que decayeron los ventas de los modelos entre cinco y ocho años un 3,7% y 238.443 unidades, mientras que los de ocho a diez años presentaron un fuerte incremento del 13,7% y 132.066 transacciones.

Por otro lado, los modelos de menos de un año de antigüedad crecieron un 3% en 2025 con 159.409 ventas, mientras que los de entre uno y tres años obtuvieron 170.930 comercializaciones, un 4,9% más en términos interanuales.

Por ello, el sector de la distribución, representado por Ganvam y Faconauto, defienden la necesidad de impulsar una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes. En este sentido, consideran imprescindible que la activación de ayudas directas a la compra de electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible.

"El mercado de vehículos de ocasión ha cumplido previsiones y cierra 2025 con más de 2,2 millones de transferencias y un 4% de crecimiento. Es un dato positivo, pero que vuelve a poner de relieve un problema estructural. Seguimos moviendo coches muy antiguos, por eso desde el sector pedimos una estrategia eficaz de achatarramiento que haga más rentable retirar los vehículos más viejos y contaminantes que mantenerlos en circulación", ha expresado el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales.

ANDALUCÍA, REGIÓN CON MÁS VENTAS DE USADOS EN 2025

En la comparativa por comunidades, Andalucía se ha convertido en 2025 en la región con mayor número de entregas de vehículos de segunda mano en España tras crecer sus registros un 4% y totalizar 410.084 unidades. Le siguen la Comunidad de Madrid con 347.521 entregas y un fuerte crecimiento del 17,2% --la que más ha crecido en 2025-- y Cataluña con 301.127 apuntes, un 3% más en términos interanuales.

Para completar el 'top 5' de este mercado, la Comunitat Valenciana ha reportado 262.388 transacciones (+1,7%), mientras que Galicia ha vendido 123.246 modelos, aunque con una leve caída del 2,3% en 2025.

Por canales, fueron las empresas las que más incrementaron sus ventas con vehículos usados, al subir un 6,2% en 2025, hasta alcanzar las 326.075 unidades; mientras que renting y alquiladoras se mantuvieron estables, con unos volúmenes de 164.412 unidades y 146.365 unidades, respectivamente.