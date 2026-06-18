Mercadona abre en Telde su primera 'Tienda 9' en Gran Canaria, que cuenta con más espacio para productos frescos

Tienda de Mercadona - CEDIDO POR MERCADONA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto en el municipio de Telde su primera 'Tienda 9' en Gran Canaria, lo que ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros y la participación de 40 proveedores de obra, según ha informado la compañía de supermercados.

Este nuevo establecimiento, que cuenta con una plantilla de 52 personas, es el segundo de este modelo en Canarias y presenta un diseño enfocado a mejorar la experiencia de compra y optimizar la eficiencia, según ha explicado la compañía en una nota de prensa.

El nuevo centro de Telde dispone de una zona de descanso, un aparcamiento de 233 plazas --seis de ellas para vehículos eléctricos-- y un horario de apertura de lunes a sábado de 09.00 a 21.30 horas.

La principal novedad de este supermercado es la reorganización integral de su espacio, que pasa de estructurarse por negocios a organizarse por procesos.

En este sentido, la empresa ha creado el denominado 'Obrador Central', una zona que unifica la preparación, corte, cocción y envasado de productos frescos, lo que permite optimizar la gestión de recursos, lo que genera un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en el consumo de agua.

De igual modo, la tienda ha incorporado dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para agilizar la gestión interna, además de sistemas 'Aerofoil' en los murales de frío para evitar la pérdida de temperatura hacia los pasillos.

Además, Mercadona ha apostado por el uso de CO2 como refrigerante para reducir el impacto ambiental y ha acometido una actualización técnica en las salas de máquinas para mejorar la eficiencia operativa a largo plazo.

Esta transformación forma parte de un plan global de la cadena para evolucionar de su anterior modelo, conocido como 'Tienda 8', hacia la 'Tienda 9', un proceso que se desarrollará entre los años 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros. Para el cierre de 2026, la empresa prevé contar con aproximadamente 60 establecimientos de este tipo en toda España.