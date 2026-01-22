'Merkarte Navidad' cierra con casi 1.100 obras de jóvenes artistas vendidas por valor de 35.100 euros

Archivo - Merkarte Navidad - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha clausurado con éxito la exposición 'Merkarte Navidad', que ha logrado vender en esta edición 1.098 obras de artistas jóvenes de la isla por un valor superior a 35.100 euros.

El evento, celebrado en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz, reunió durante un mes a 44 artistas jóvenes de la isla --34 mujeres y 10 hombres--, alzándose como la mayor muestra colectiva de arte joven realizada en Canarias.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo, Serafín Mesa, valoró la gran acogida que ha tenido la muestra.

"Cerca de 6.000 personas han visitado la exposición, se trata de una gran noticia, porque consolida el papel de Merkarte como plataforma clave para impulsar y promocionar las carreras de artistas que están empezando", destacó.

Entre las 1.098 piezas vendidas, 260 eran obras originales y 838 eran 'prints'.

En la sala de exposiciones se registraron ventas por un valor superior a los 28.300 euros, mientras que en los puestos del 'market' la cifra fue de casi 6.800 euros.

Para Mesa, "estos datos definen el compromiso y la profesionalidad de los artistas y las artistas participantes, que se han implicado durante todo el proceso para crear una edición única en la que, además, hemos introducido numerosas novedades para invitar a la ciudadanía a ser parte activa del evento".

Así, un total de 57 personas participaron en los cinco talleres creativos que se impartieron de forma gratuita durante la exposición, y cerca de 300 visitantes se acercaron a La Recova en la tarde del 'Pechakucha Night', un formato internacional presente en más de 1.500 países del mundo para fomentar el emprendimiento juvenil, y que desembarcó en la isla con una edición especial, dentro de la programación de Merkarte, para poner el foco en artistas emergentes de la isla.

"Merkarte es mucho más que una sala de exposición. Es una cita de referencia en la agenda cultural de la isla, que durante más de 20 años ha ofrecido a autores y autoras jóvenes una red para crear sinergias con otros artistas, y conectar con agentes clave del sector", expresó Mesa, afirmando que desde el Cabildo van a seguir "impulsando iniciativas para proyectar el talento emergente de Tenerife".