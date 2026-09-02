Miles de personas reclaman en Santa Cruz de Tenerife "unidad" frente a la crisis en Ceuta

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han reclamado este miércoles en Santa Cruz de Tenerife "unidad" frente a la crisis en Ceuta y han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La concentración ha tenido lugar desde las 18.30 horas primero ante la sede del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, donde su alcalde José Manuel Bermúdez (CC) y la corporación se han unido a la protesta, al contrario de en Las Palmas de Gran Canaria, donde la regidora es la socialista Carolina Darias.

Allí, frente al Consistorio y según los primeros cálculos policiales se habrían concentrado al menos 3.000 personas. Paralelamente, los manifestantes en apoyo a Ceuta se habían dirigido a la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, donde visiblemente la presencia era aún mayor.

Entre los lemas coreados, además de los de apoyo a Ceuta destacaron los de "El pueblo unido jamás será vencido", "Pedro Sánchez, dimisión" y "A prisión, Pedro Sánchez, a prisión".