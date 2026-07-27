El ministro de Hacienda manda su apoyo a las CCAA afectadas por los incendios convencido de que la situación se superará

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproy - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha mostrado este lunes su apoyo a las comunidades autónomas que se están viendo afectadas por los incendios actualmente, al tiempo que se ha mostrado convencido de que esta situación "tan difícil" se superará.

España, en una rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha querido expresar su "apoyo y ánimo a las comunidades autónomas, especialmente a las provincias que se están viendo afectadas por los incendios", así como a todo el personal de extinción y a todas las personas que se han visto desplazadas por estos fuegos.

Asimismo se ha mostrado convencido de que, aunque queda "todavía trabajo por delante", desde "la unidad y el diálogo", así como con la colaboración entre las administraciones, esta situación "tan difícil", se superará.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también presente en la comparecencia, ha indicado al ser preguntado por ello, que el "cambio climático es una realidad indiscutible", apuntando que aunque hay cuestiones que "no tienen que ver en su origen", una vez que se produce el fuego "el cambio climático dificulta su control, su extinción".

"Y todo eso es consecuencia de que tenemos un clima que ha aumentado en grado, los mares están también por encima de los grados que tenían anteriormente, ahí está la de la Comunidad Valenciana, todos los efectos que tenemos en el Mediterráneo", apuntilló para agregar que es necesario "lanzar un claro mensaje de unidad" entre las instituciones y "apartar la diferencia" para trabajar en la emergencia, "luego habrá tiempo para los debates políticos".

Finalmente Torres ha señalado que el debate "en estos momentos no es" si se tienen o no los "medios suficientes, hay que prevenir, hay que apostar lógicamente por trabajar con el máximo" de los recursos contra los incendios pero, posteriormente, ha considerado que hay que "aceptar una realidad y es el calentamiento del planeta y, por tanto, la necesidad absoluta" de un pacto de estado para luchar contra el cambio climático.