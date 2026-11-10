Monzón achaca el aumento de muertes en Urgencias del HUC al envejecimiento y el PSOE exige una auditoría externa

Archivo - La consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el Pleno del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha achacado este martes al envejecimiento de la población y la "complejidad" de las patologías el incremento de un 20% de las muertes en 2025 mientras que el PSOE le ha instado a realizar un auditoría externa.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que cada muerte es una "pérdida dolorosa" pero al mismo tiempo entiende que el incremento del 0,13% en la tasa "no implica que pueda atribuirse a la atención en los servicios de Urgencias".

Así, ha pedido analizar los datos en su "contexto", sobre todo en relación a la edad de los pacientes y el tipo de patología, ya que el 6% de los pacientes tiene más de 80 años y las atenciones aumentaron un 7% en ese rango de edad en 2025.

Monzón ha comentado también que en 2025 se puso en marcha el servicio de cuidados paliativos en Urgencias lo que supuso "asumir" pacientes con necesidades de asistencia a morir y que anteriormente sólo funcionaba en el Hospital de la Candelaria, concretamente en el Hospital del Tórax.

Por ello ha pedido distinguir entre fallecer en el área física de Urgencias y que el fallecimiento sea atribuible a su actividad asistencial pues el 35% de los pacientes que se encuentran en Urgencias están a cargo de otras especialidades.

Igualmente ha indicado que tampoco pueden relacionarse las muertes con las nuevas incorporaciones profesionales y que el MIR de Urgencias "es de nueva creación" y por lo tanto en 2024 "no podía haber especialistas en Urgencias porque no existían".

Ha apuntado, asimismo, que la plantilla de Urgencias ha crecido más de un 23% desde el año 2023 y actualmente cuenta con 65 médicos y que ante la tendencia alcista de las muertes tanto en los cuatro grandes hospitales de Canarias como en el conjunto del país hizo que se descartara convocar la comisión de mortalidad.

"Detrás de cada dato hay una persona y una familia, por eso seguiremos trabajando con honestidad, con transparencia y sin alarmismo.

Los profesionales del HUC merecen todo nuestro respeto y la ciudadanía y la certeza de que cuidaremos de cada paciente hasta el último momento de su vida", ha señalado.

EL SERVICIO ESTÁ "COLAPSADO"

Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ha apuntado que el año pasado fallecieron 660 personas, 106 más que el año anterior y con solo 451 atenciones más, y las muertes en pasillos, en consultas y en reanimación, se triplicaron, llegando a 84, mientras que los pacientes que vuelven a Urgencias después de 72 horas ya suman el 6,1%. "Este dato es el de un servicio colapsado", ha explicado.

Ha afeado a la consejera que no se "ha revisado ninguna" muerte para "saber si podían haber sido evitadas" --al menos un centenar-- y ha incidido en que el problema es la "pésima gestión" de la Consejería.

"No es un tema de los médicos, no es un tema de los residentes, no es un tema de los adjuntos y mucho menos de los médicos que están homologados para trabajar en Urgencias", ha explicado.

Así, ha censurado el "desastre" en la política de contratación de personal y el "cambio de turno" que hizo que muchos médicos de Urgencias expertos se marcharan del servicio y solo quedaran ocho, y se les sustituyó por profesionales que no tenían ninguna especialidad.

De hecho, ha indicado, el diez por ciento de los médicos de urgencias en 2024 en el HUC "no tenían MIR" y hoy son el 75% pero solo diez pueden "tutorizar" a los residentes, que "pueden estar solos" ante pacientes críticos.

"No se puede gestionar lo que no se mide", ha espetado a Monzón, por lo que le ha pedido que "asuma responsabilidades" y convoque la Comisión de Mortalidad y encargue una auditoría externa.