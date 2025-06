Monzón admite "fallos estructurales y de gestión" en el HUC (Tenerife) pero no se plantea el cese del gerente

NC-BC ve un "desastre total" en las Urgencias del HUC, el PSOE incide en la pérdida de calidad y Vox reprocha que "ya no hay excusas"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha admitido este miércoles que hay "fallos estructurales y de gestión" en el servicio de Urgencias del HUC pero no se plantea el cese del gerente, Adasat Goya, solicitado por NC-BC.

"No entiendo la inquina contra el gerente, no es el único responsable, todo no se puede poner encima a una persona, ha venido a trabajar", ha comentado en una comparecencia ante el Pleno del Parlamento en la que ha negado también el "caos organizativo" al que aluden los grupos de la oposición.

La consejera no ha obviado que ha habido "errores" y por ello ha defendido el plan de acción que se va a desplegar hasta 2026, dotado con dos millones de euros, y que ha permitido la contratación de 14 médicos desde febrero más otra docena que llegará antes del verano.

Asimismo, ha indicado que se ha puesto en marcha un plan especial para reforzar turnos que ha reducido los tiempos de espera, otro para la gestión de los pacientes que llegan en ambulancia y se ha nombrado a una nueva jefa de servicio.

Monzón ha agradecido la "colaboración y vocación" del personal sanitario que se ha sumado al trabajo de forma voluntaria al mismo tiempo que ha pedido disculpas a los ciudadanos por las posibles carencias en el servicio.

"Tenemos nuestros errores como todo el mundo, pero pasa en cualquier servicio sanitario de España y del mundo, las críticas las recojo y las admito para mejorar la gestión", ha comentado.

Además ha afeado a la oposición que solo quiere "criticar la gestión" cuando en la pasa legislatura "tuvieron tiempo de sobra" para actuar en el HUC ya que la crisis profunda del covid-19 "no duró cuatro años".

Yone Caraballo (NC-BC) ha ironizado con que "ya no hay más conejos en la chistera" para justificar la situación del HUC, ha advertido de la "falta de liderazgo" en el HUC porque "no se motiva al equipo" e incidido en que la falta de acción en la pasada legislatura debido a la pandemia.

AL GERENTE "LE VIENE GRANDE" EL CARGO, SEGÚN NC-BC

Ha comentado que al gerente del HUC, Adasat Goya, "le viene grande" el cargo --"como los tienes, yo no podría", ha ironizado--, ha criticado el nombramiento de la nueva jefa de servicio en Urgencias y que los médicos están "huérfanos y no se sienten arropados".

Ha señalado que el servicio es un "desastre total", poniendo como ejemplo que un paciente con un ictus sea valorado por un enfermero en el triaje y si hay un error en las primeras cuatro horas, los daños son irreversibles. "Los pacientes de Tenerife tienen miedo de ir a las Urgencias", ha señalado.

Por ello ha instado a la consejera a ser "valiente" y que "cambie a Ancelotti", en referencia al gerente, Adasat Goya.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha indicado que su grupo no viene a ser "palmero de nadie" y asumido que hay "carencias" en el HUC pero muchas derivadas de "problemas estructurales" y se ha planteado si los cambios han sido suficientes.

Ha comentado que "parchear" no ha dado resultado y por eso ha valorado el plan de acción puesto en marcha por el SCS, al tiempo que ha destacado como Monzón da cuenta en el parlamento y "afronta los problemas".

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que "lo más fácil" sería echarle la culpa a Monzón de la situación del HUC pero en cambio ha indicado que ha habido un "problema de planificación" pues no se ha tenido en cuenta que debe atender a medio millón de personas.

Ha señalado que parte del problema también estriba en que la Atención Primaria no está del todo potenciada, cree conveniente negociar con el Ayuntamiento de La Laguna para diseñar una posible ampliación del complejo y ha lamentado la "fuga de profesionales".

Igualmente ha solicitado potenciar el Hospital del Norte para "descongestionar" el HUC, lo mismo que "tirar" de la sanidad privada.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reprochado a la consejera y los grupos parlamentarios que no hayan repuesto el 30% de la paga extra a los médicos y sobre la situación del HUC ha dicho que "ya no hay excusas".

Ha alertado de que hay enfermeros asumiendo funciones que no les corresponden y médicos que se marchan del hospital por la "sobrecarga" --hay cuatro bajas nuevas--.

PANIAGUA (PP): EL SERVICIO DE URGENCIAS "SE HA QUEDADO PEQUEÑO"

Rebeca Paniagua (PP) ha comentado que el problema del HUC "se ha enquistado" y el servicio de Urgencias "se ha quedado pequeño", y ha admitido que en dos años de legislatura no se va a resolver si bien sí ha valorado que "se está trabajando en ello".

Ha apuntado que en la legislatura pasada "no se hizo nada" y confesado que como usuaria ha tenido que dejar la sala de espera porque no era atendida. "Mano tendida de la mano del PP para que el servicio de Urgencias mejore", ha explicado.

José Alberto Díaz-Estébanez (CC) ha admitido un "problema importante" en el HUC pero ha cargado contra el "uso partidista" de la oposición y la falta de medidas implementadas durante el 'Pacto de las Flores'.

Por ello ha valorado el plan de acción puesto en marcha por el SCS aunque sus avances no sean "suficientes", y ha indicado que su grupo será "exigente" para lograr la mejora general del complejo.

Tamara Raya (PSOE) ha relatado que hace un mes y medio llevó a un familiar al HUC que estuvo casi diez horas esperando para ser atendido "sin poder comer ni beber agua" porque tenía que hacerse unas pruebas diagnósticas.

Ha descrito el "frío terrible en esa sala de espera con una máquina que se va vaciando y la gente no tiene ya ni qué comer" y gente mayor "hacinada en los pasillos" y "gente gritando que quería ir al baño". "Se ha perdido la calidad asistencial en un 300%", ha agregado.