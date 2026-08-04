Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en el cruce de Los Cristianos y Guaza, en Arona(Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 37 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en la TF-1, entre el cruce de Los Cristianos y Guaza, a su paso por el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió al hombre, quien inicialmente presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.