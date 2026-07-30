Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar con un turismo en la Avenida Juan Carlos I, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 10.25 horas y hasta el lugar se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente.