El movimiento por la vivienda sale este fin de semana a las calles de Canarias

Acampada por la situación de la vivienda en España en Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento por la vivienda en las islas continuará este sábado con su salida a las calles tras el rechazo ayer a los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso. Exigirán a las instituciones públicas atender la "obligación constitucional" de tomar medidas "reales" para garantizar el acceso a una vivienda "digna".

La manifestación en Las Palmas de Gran Canaria partirá, desde las 11.00 horas, desde la plaza de La Feria, continuará por Luis Doreste Silva, para arribar a León y Castillo, donde se ubica la sede del Gobierno regional. Finalmente volverá a la Plaza de La Feria.

En Santa Cruz de Tenerife, la protesta, que también comenzará a las 11.00 horas, partirá de subdelegación del Gobierno en Calle Méndez Núñez, proseguirá por Plaza Weyler, Calle Castillo, Calle Valentín Sanz, Puente Serrador, Avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar en Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña.

Además, las islas de Fuerteventura y Lanzarte también se han sumado a estas acciones de protesta. En concreto, en Lanzarote, la concentración por la vivienda tendrá lugar este domingo, de 12.00 a 14.00 horas, frente al Cabildo viejo (Casa Amarilla), en Arrecife.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas en Fuerteventura ha convocado este sábado una manifestación, a las 11.00 horas, frente a los juzgados de Puerto del Rosario, en la calle Secundino Alonso.

Estas protestas se celebran bajo el lema "Hacia la huelga general" y se suman a la movilización estatal por la vivienda surgida tras el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años que ha dado nombre al decreto que reclaman los sindicatos de inquilinas.