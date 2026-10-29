Muere un hombre tras sufrir un atropello en la TF-320, a su paso por Los Realejos (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 66 años, ha fallecido tras sufrir un atropello en la TF-320, a su paso por Los Realejos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El atropello se ha producido a las 19.06 horas de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que solo pudo confirmar la muerte del hombre.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que instruyeron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la zona.