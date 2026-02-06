Una mujer en estado crítico tras ser atropellada por un coche en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 63 años, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un coche en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves en la Avenida de las Hespérides del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que aseguraron la zona y realizaron el atestado correspondiente.