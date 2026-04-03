Una mujer en estado crítico tras ser rescatada del mar con síntomas de ahogamiento en Puerto de la Cruz (Tenerife)

Ambulancia y helicóptero del 112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de unos 70 años, ha resultado afectada en estado crítico tras ser rescatada del mar con síntomas de ahogamiento en Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.57 horas de este viernes y hasta la zona se trasladó un helicóptero medicalizado y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertados por el servicio de socorrismo del lugar, que indicaban que habían rescatado del agua a una mujer que precisaba asistencia sanitaria al presentar síntomas de ahogamiento.

El personal del SUC comprobó, una vez trasladado al lugar, que la afectada presentaba síntomas de ahogamiento de pronóstico grave, por lo que fue trasladada por un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

En el lugar de los hechos también se personaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo en la zona.