Una mujer grave al sufrir un atropello en Teguise (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 40 años, ha resultado herida de carácter grave al sufrir un atropello en Teguise, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 00.09 horas de este jueves en la Plaza Pueblo Marinero del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que la afectada presentaba inicialmente un politraumatismo de pronóstico grave, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que aseguraron la zona e instruyeron el atestado.