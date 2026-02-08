Una mujer herida moderada tras sufrir una caída en el barranco de Los Cernícalos, en Telde (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 47 años, ha resultado herida moderada al sufrir una caída en el barranco de Los Cernícalos, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.54 horas y hasta la zona se desplazaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria junto a efectivos de Protección Civil que accedieron hasta la afectada y solicitaron evacuación aérea debido a la orografía.

Seguidamente el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató a la mujer y la trasladó hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde una vez aterrizado el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba un traumatismo de pronóstico moderado y la trasladó al interior del complejo sanitario.