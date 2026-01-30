Una mujer muere ahogada tras caer al mar desde unas rocas en la Playa Valle de Santa Inés (Fuerteventura)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 30 (EUROPA PRESS)

Una mujer extranjera de 44 años ha muerto ahogada este viernes tras caer al agua desde unas rocas en la Playa Valle de Santa Inés, en la zona de Aguas Verdes del municipio de Betancuria (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una llamada alertó sobre las 14.40 horas de que unos bañistas habían sacado del agua a una mujer con síntomas de ahogamiento y en estado inconsciente y que, le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar

Hasta el lugar acudió un helicóptero del GES, que dejó a los rescatadores en la misma playa para que continuaran con las maniobras.

Por su parte, el personal de las ambulancias del SUC constató a su llegada que la afectada seguía en parada cardiorrespiratoria y aunque continuaron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Finalmente, Policía Local y Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos.