Nace Juventud Canarista, de NC-BC, bajo el liderazgo de Zaida Padilla

La secretaria de Juventud Canarias, Zaida Padilla - NC-BC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización juvenil de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Juventud Canarista (JC), ha celebrado este sábado su primer congreso nacional bajo el lema 'El Futuro Presente', donde además ha quedado constituida oficialmente la organización, se aprobaron por asentimiento las ponencias que marcarán su proyecto político y se eligió por unanimidad a su primera dirección nacional.

La única candidatura presentada estaba encabezada por Zaida Padilla, que ha recibido el respaldo unánime del plenario, y ha sido desginada secretaria general, según ha informado NC-BC en nota de prensa.

Padilla estará acompañada por Iván Santana como secretario de Organización; Pablo Jefté al frente de Relaciones Internacionales y Tesorería; Nelson Javier Marichal, en Medio Ambiente y Territorio; Anhara Espinel, en Deporte y Vida Activa; Violeta Araña, en Economía y Empleo; y Nerea Espinel, en Cultura.

El congreso también ha aprobado la ponencia marco 'La Canarias que queremos construir' y la ponencia 'Identidad y Proyecto', documentos que definirán la línea política y organizativa de Juventud Canarista durante los próximos años.

Por su parte, Zaida Padilla ha señalado que la organización joven nace con una" prioridad clara: convertir la participación juvenil en una herramienta de transformación social y política" donde la juventud canaria "tenga voz, sea escuchada y disponga de un espacio abierto donde compartir sus inquietudes, aportar propuestas y participar activamente" en la construcción de las islas.

Por su parte, Iván Santana ha explicado que la organización cuenta actualmente con un sábor (ejecutiva) de nueve miembros y un censo de medio centenar personas jóvenes repartidas por Canarias, con especial presencia organizada en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote y La Gomera.

El secretario general nacional de NC-BC, Luis Campos, ha asegurado que Juventud Canarista "nace con plena" autonomía política y organizativa, "manteniendo los principios del nacionalismo progresista que comparte con Nueva Canarias pero con capacidad para desarrollar su propio trabajo y tomar sus propias decisiones".