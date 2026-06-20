Una niña de 4 años muere al sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

Una niña de 4 años ha fallecido este sábado tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote) con signos de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

En concreto, los hechos tuvieron lugar sobre las 13.30 horas, cuando una llamada alertó de que habían sacado del agua a una menor que precisaba asistencia sanitaria urgente.

Mientras las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudían al lugar, un enfermero coordinador presente en la sala operativa comprobó durante la llamada que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

De esta manera, facilitó al socorrista las instrucciones telefónicas necesarias para que se iniciaran de inmediato las maniobras de reanimación.

Una vez que las ambulancias del SUC llegaron al hotel, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque finalmente no pudieron revertir la parada y tuvieron que confirmar el fallecimiento de la menor.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y agentes de la Policía Local aseguraron una zona próxima para facilitar la toma de tierra y posterior despegue de un helicóptero medicalizado que se activó.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de instruir las diligencias correspondientes.