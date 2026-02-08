Un niño de 9 y un menor de 14 años heridos de diversa consideración al colisionar dos motos en Teguise (Lanzarote)

Archivo - Teguise (Lanzarote) - ASOCIACIÓN DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Dos niños, de 9 y 14 años, han resultado heridos de diversa consideración al colisionar las motos en las que circulaban en un camino de tierra por la zona de El Jablero, en el municipio de Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.50 horas de este domingo y hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió al menor de 9 años, quien presentaba inicialmente varios traumatismos de pronóstico moderado, mientras que el niño de 14 años sufrió contusiones de carácter leve.

Seguidamente ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el correspondiente atestado.